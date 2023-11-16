Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2023-24 sezonu 9. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. İşte maçın detayları..

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 9. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 8 maçta 5 galibiyet 3 mağlubiyet aldı.

Sarı lacivertliler son maçında 14 Kasım Salı günü deplasmanda Kızılyıldız’a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, müsabakayı 87-56 kaybederek üçüncü yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre, Sertaç Şanlı ve Metecan Birsen bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan takımla seyahat eden Nick Calathes ve Marko Guduric'in durumlarına ise maç gününde karar verilecek.

Basketbolseverler Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçının ne zaman oynanayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.

Peki, Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko mücadelesi 16 Kasım Perşembe günü saat 22:05'te başlayacak. Aleksandar Nikolic Hall’da oynanacak zorlu mücadele S Sport tarafından naklen yayınlanacak.

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçını Ilija Belosevic (Sırbistan), Joseph Bissang (Fransa), Uros Obrknezevic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.