Mac'te ekran görüntüsü nasıl alınır? Mac'te ekran resmi çekme işlemi nasıl yapılır? Mac'te ekran görüntüsü alma kısayolları sıkça merak ediliyor. Peki Mac'te ekran resmi nasıl alınır? İşte yanıtı..

Bu yazımız, tuş kombinasyonlarıyla bir Mac'te ekran görüntülerinin nasıl alınacağını içermektedir.

Mac'te ekran görüntüsü almak için kullanabileceğiniz birkaç tuş kombinasyonu bulunmaktadır.

Oldukça basit olmasına rağmen daha önce Mac'te ekran görüntüsü almayanlar zorluk yaşayabiliyorlar.

Peki, Mac'te ekran görüntüsü nasıl alınır? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Mac'te ekran görüntüsü nasıl alınır?

Mac'te en sık kullanılan ekran görüntüsü alma komutu Shift + komut + 3'tür. Bu tuş kombinasyonu, tüm görünür pencereler, masaüstü, yuva ve diğer tüm görünür öğeler dahil olmak üzere tüm ekranınızın ekran görüntüsünü anında çeker.

Mac'te ekranın bir kısmının ekran görüntüsü nasıl alınır?

Ekranın yalnızca bir bölümünün görüntüsünü almak istiyorsanız, en esnek seçenek Shift + komut + 4 tuş kombinasyonunu kullanmaktır.

Bu kombinasyonun kullanılması, fare imlecinizi artı işaretine çevirerek, ekranın herhangi bir bölümünü yakalamak için seçmenize olanak tanır.