Madrid derbisinde Arda Güler şoku! Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga'da Madrid derbisi için nefesler tutuldu. Ligin devi Real Madrid, Atletico Madrid'e konuk oluyor. Öte yandan maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan dorukta! Ligin devlerinden Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid'e konuk oluyor.

Maçın heyecanı sadece İspanya'da değil tüm dünyada hissediliyor. Taraftarlar, bu derbiyi izlemek için sabırsızlanıyorlar.

Arda Güler şoku!

Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için “Arda Güler Atletico Madrid maçında olmayacak. Hala yüzde yüz olması için vakti var. Pazartesi günü tam olarak takımla idmanlara başlayacak.” dedi.

Nefeslerin tutulduğu bu mücadelenin saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri de artık belli oldu.

Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman?

La Liga’nın devleri Atletico Madrid ve Real Madrid arasındaki mücadele bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Karşılaşma, S Sport’ta canlı yayınlanacak.

Hedef zirve!

Real Madrid bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet elde ederek topladığı 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Maç eksiği bulunan eflatun-beyazlılar bu karşılaşmadan da galibiyet elde ederek zirveye yerleşmek istiyor.

Ev sahibi Atletico Madrid ise bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 7 puanla 7. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11'ler

Atletico Madrid: Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Saul, Riquelme; Griezmann; Correa, Morata.

Real Madrid: Kepa; Vazquez, Rudiger, Alaba, Garcia; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Joselu, Rodrygo.