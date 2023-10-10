Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum 6. dönem çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çekilişe katılan kişiler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte merakla beklenen o tarih..

ensonhaber.com Uzun süredir merakla beklenen Magnum 6. dönem çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. 2023 Magnum Porsche Taycan çekilişi 10 Ekim Salı (bugün) günü gerçekleştirildi. Magnum 6. dönem çekiliş sonuçları çekilişe katılan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2 adet Porsche Taycan arabayı kazanmak için milyonlarca kişi Magnum'un çekilişine katıldı. Magnum çekilişine katılan vatandaşlar Porsche Taycan ve her ay her biri 100.000 TL değerinde 4 Magnum Card’dan birini kazanma şansı yakalamak için şanslarını denedi. Magnum çekilişleri bir yılda toplam 6 dönem olarak gerçekleştiriliyor. Bu yılın son çekilişi bugün gerçekleştirildi. Peki çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.. Magnum 6. dönem çekiliş sonuçları açıklandı mı? Magnum 6. dönem çekiliş sonuçları 15 Ekim 2023 Pazar günü Magnum'un sitesinden açıklanacaktır. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek kazanan kişileri öğrenebilirsiniz. PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!