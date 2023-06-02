Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij Meselesi nerede yayınlanıyor ve nasıl izlenir? Usta sanatçı, yönetmen ve senarist Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi filmi bugün izleyici ile buluşuyor. Yayın tarihi ertelenen film için heyecan dorukta. İzleyiciler filmin nerede yayınlanacağını merak ediyor. İşte Prestij Meselesi konusu, oyuncuları…

3 Şubat 2023 tarihinde izleyici ile buluşması beklenen Prestij Meselesi’nin yayın tarihi ertelenmişti. Ünlü şarkıcı, yönetmen ve senarist Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği film, milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan’da da gösterime girecek olan film, Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestik Müzik dönemini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Ali Sürmeli, Erkan Petekkaya ve Nursel Köse gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayın tarihi ertelenen Prestij Meselesi filminin yayın tarihi 2 Haziran 2023 Cuma günü olarak belirtilmişti. Filmi heyecanla bekleyen seyirciler, nerede yayınlanacağını merak ediyor. Peki Prestij Meselesi nereden izlenir? İşte detaylar… Prestij Meselesi nerede yayınlanıyor? Prestij Meselesi filmi Türkiye’nin 81 ilinde bugün sinemalarda gösterime giriyor. Film şu an dijital platformlarda yayınlanmayacak. En yakın sinema salonuna giderek gösterim saatlerini öğrenebilirsiniz. Prestij Meselesi konusu Film, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in İlk albümlerini çıkartmalarını, aynı zamanda meşhur olmalarını anlatıyor. Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma hikayesini konu ediniyor.