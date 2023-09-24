Mail Order nedir, nasıl yapılır? Mail Order ile ödemeye dikkat Kredi kartının fiziksel olarak yanınızda olmadığı durumlarda kullanabileceğiniz bir ödeme sistemi olan Mail Order, birçok işlemi kolaylaştırıyor. Peki, Mail Order nasıl yapılır? Mail Order ile nasıl para ödenir? İşte bilgiler...

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Kartınız yanınızda değil veya manyetiği bozuk ancak ödeme yapmak zorundasınız...

Endişelenmeyin, bankacılık teknolojisi artık bu duruma izin veriyor.

"Mail Order" sistemi sayesinde, kredi kartınız olmasa dahi POS cihazıyla ödemenizi tamamlayabiliyorsunuz.

Tek yapmanız gereken kartınızın ayarlarından Mail Order ile ödeme işlemine izin vermek.

Peki, Mail Order nedir? Mail Order ile ödeme nasıl yapılır? İşte detaylar...

Mail Order nedir

Mail order, kredi kartı kullanarak POS cihazıyla ödeme alınamadığı durumlarda başvurulan bir ödeme yöntemidir.

Mail order, online sitelerin ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgilerinin girilmesi yoluyla gerçekleşir.

Mail Order ile ödeme

Mail Order ile ödemek için iki seçenek mevcut;

İşletmedeki POS cihazına kredi kartı bilgilerini manuel olarak girmelisiniz Kart üzerindeki numara, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu (CVV).

İkinci yönteminde ise mail order formu göndermek.

Ödeme yapacak olan müşteri bu forma kimlik bilgileri, kart bilgileri (kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV) ve ödenecek olan tutarı yazıyor.

Müşteri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduğu mail order formunu imzaladıktan sonra işletme de formu kontrol ediyor ve her şey doğruysa kaşe basıp imza atarak işlemi onaylıyor.