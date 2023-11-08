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Makarna böyleyse sakın haşlamayın! O beyaz noktacıklar aslında...

Makarna böyleyse sakın haşlamayın! O beyaz noktacıklar aslında... Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, makarnanın beyaz kısmını kıran kişi gördükleri karşısında şoke oldu.