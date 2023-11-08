Makarna böyleyse sakın haşlamayın! O beyaz noktacıklar aslında...

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Dünyanın her sofrasında yer alabilen makarna, en uzun saklanan kuru gıdalardan birisidir.
Genellikle stoklanır, paketten çıkartılıp kaynar suya atılır.
Sosyal medya platformlarında son günlerin en çok konuşulan videolarından biri, makarna ile ilgili oldu.
İçinden kurt çıktı
Son kullanma tarihi ve saklama koşullarının göz ardı edilmemesi gereken makarnanın içinden çıkanlar şaşırttı.
Yayınlanan görüntülerde, bir kişi çubuk makarnayı beyazlaşmış bölgesinden kırdı.
Makarnanın beyazlaşmış bölgesinden kurtçuklar çıktığı görüldü.