Malatya'da korkutan deprem! 9 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen son depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..

ensonhaber.com Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen son depremleri anında paylaşıyor. Meydana gelen depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgileri yakından takip ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinden sonra ülkemizde binlerce artçı deprem yaşandı. Meydana gelen depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Malatya'da deprem meydana geldi Malatya'da Türkiye saati ile 09:28:53'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Seyituşağı-Yeşilyurt olan depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı. Vatandaşlar meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini sıkça ziyaret ediyor. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİ