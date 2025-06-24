Manavda dakikalarca tokatlamaya son! Kavunun lezzeti kabuğundan anlaşılıyor

Yaz sofralarının yıldızı, serinletici ve aromatik tadıyla gönülleri fetheden kavun, sıcak günlerde hem damaklara hem de vücuda ferahlık sunuyor.

Ancak market ya da manav tezgâhında çeşit çeşit kavun arasında gezinirken aklınıza takılan o soru hiç değişmiyor: “Acaba bu gerçekten tatlı mı?” Kelek mi, içi geçmiş mi yoksa çürüğe yakın mı…

Kavun seçmek, adeta yaz aylarının şans oyununa dönmüş durumda. Ama artık o şans oyununu şansa bırakmaya gerek yok!

Diyarbakır ve Adana gibi kavun üretimiyle öne çıkan bölgelerde halk arasında kuşaktan kuşağa aktarılan bir seçim taktiği, son yıllarda yeniden gündemde.

Bu yönteme göre, kavunun kabuğunda yer alan küçük bir iz veya belirgin bir leke, meyvenin içinin bal gibi tatlı olup olmadığını ele veriyor.

KABUKTAKİ LEKEYE DİKKAT!

Tokatlamak, koklamak ya da bastırmak gibi klasik yöntemlerin ötesine geçen bu doğal işaret, “bal mı kelek mi” ikilemini çözmek için altın değerinde bir ipucu sunuyor.

Özellikle Kırkağaç kavunu aldığınızda üzerindeki çizgilere dikkat etmelisiniz. Tırtıklı ve düzgün çizgiler varsa bu lezzetli olduğu anlamına geliyormuş.