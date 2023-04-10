Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final! Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu turda Manchester City, Bayern Münih'i konuk edecek. Kritik mücadele için nefesler tutuldu, detaylar belli oldu. Peki Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları ve takımların muhtemel 11'leri...

UEFA Şampiyonlar Ligi, çeyrek final ilk turu başlıyor. Manchester City, bu turda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Turun en heyecanlı karşılaşmalarından biri için geri sayım başladı. Maçın detayları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ev sahibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan City, kendi sahasında 7-0 skorla galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Konuk ekip Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turuna kadar çıktığı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Son 16 turunda PSG’yi mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Büyük mücadele için arama motorlarında "Manchester City Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları araştırılıyor. İşte zorlu mücadelenin detayları ve muhtemel kadrolar... Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Manchester City - Bayern Münih maçı 11 Nisan Salı (yarın) saat 22:00’da oynanacak. Maç, EXXEN platformunda canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Manchester City: Ederson; Akanji, Ruben Dias, Ake; Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland Bayern Münih: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich, Sane, Musiala, Coman; Muller