Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Premier Lig 37. hafta Premier Lig'in 37. haftasında lider Manchester City, Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele heyecanla beklenirken detaylar belli oldu. Peki Manchester City- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...

İngiltere Premier Lig'de 37. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta lider konumda olan Manchester City, Chelsea'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi Arsenal'ın puan kaybı, Manchester City'i şampiyonluğa taşıdı. City, Chelsea karşılaşmasından önce şampiyonluğunu ilan etti. Manchester City, ligde bu sezon çıktığı 35 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 85 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Chelsea ise ligde bu sezon çıktığı 35 maçta 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak topladığı 43 puanla 12. sırada yer alıyor. Zorlu mücadelenin detayları araştırılmaya başladı. Peki Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Manchester City - Chelsea maçı ne zaman? Manchester City - Chelsea maçı bugün saat 18:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji, John Stones, Rodri, Mahrez, De Bruyne, Ilkay Gundogan, Phil Foden, Erling Haaland. Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Silva, Fofana, Hall; Loftus-Cheek, Fernandez, Gallagher; Madueke, Felix, Sterling.