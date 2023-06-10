Manchester City - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak? Manchester City - Inter maçı izle.. Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak olan Manchester City - Inter maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte dev maçın yayınlanacağı kanal..

Manchester City ile Inter, Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşacak. İstanbul'da oynanacak olan final maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Dev finalin yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçı televizyondan takip etmek isteyenler maçın hangi kanalda yayınlanacağını internette araştırmaya başladı. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yöneteceği maç için geri sayım başladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan dev finalin yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte, Manchester City - Inter maçının yayınlanacağı kanal.. Manchester City - Inter maçı hangi kanalda? Manchester City - Inter maçı EXXEN ve TV8 kanallarından naklen yayınlanacak. Final maçı saat 22:00'de başlayacak.