Manchester City - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu.. Manchester City ve Leipzig, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler mücadelenin detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte maçın detayları..

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında oynanacak olan Leipzig - Manchester City maçının detayları merak uyandırdı. Futbolseverler Manchester City - Leipzig maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Birbirinden keyifli maçlara sahne olan Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ikinci maçlar oynanmaya başlıyor. Manchester City ile Leipzig, Almanya'da oynanan ilk maçta 1-1 berabere kaldı. Josko Gvardiol ve Riyad Mahrez'in karşılıklı golleri ile berabere biten maçın rövanşı için geri sayım başladı. İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında oynanacak olan Manchester City -Leipzig maçının detayları.. Manchester City - Leipzig maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Leipzig maçı bugün saat 23.00'de başlayacak. City of Manchester Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.