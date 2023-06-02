Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Kupası sahibini buluyor. Manchester City ve Manchester United final maçına kısa bir zaman kaldı. Futbol tutkunları tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere FA Cup final maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İngiltere Kupası sonunda sahibini bulacak. Manchester City, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Manchester City, kupa turnuvasının yarı finalinde Sheffield United ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden Man. City, finale adını yazdırdı. Manchester United ise yarı finalde Brighton ile mücadele etti. Man. United, rakibini penaltılarda mağlup ederek finale yükseldi. İngiltere'nin güçlü ekipleri finalde karşı karşıya geliyor. Manchester City - Manchester United final maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler... Manchester City - Manchester United maçı ne zaman? Manchester City - Manchester United maçı 3 Haziran 2023 Cumartesi (yarın) saat 17:00’de başlayacak. FA Cup finali için Türkiye'den yayıncı bulunmuyor. Maçı internetten takip edebilirsiniz. Muhtemel 11'ler Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Ake; Stones, Rodri; Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Fred; Sancho, Fernandes, Garnacho; Rashford.