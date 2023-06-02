İngiltere FA Cup final maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İngiltere Kupası sonunda sahibini bulacak. Manchester City, Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
Manchester City, kupa turnuvasının yarı finalinde Sheffield United ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden Man. City, finale adını yazdırdı.
Manchester United ise yarı finalde Brighton ile mücadele etti. Man. United, rakibini penaltılarda mağlup ederek finale yükseldi.
İngiltere'nin güçlü ekipleri finalde karşı karşıya geliyor. Manchester City - Manchester United final maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Peki Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...
Manchester City - Manchester United maçı ne zaman?
Manchester City - Manchester United maçı 3 Haziran 2023 Cumartesi (yarın) saat 17:00’de başlayacak. FA Cup finali için Türkiye'den yayıncı bulunmuyor. Maçı internetten takip edebilirsiniz.
Muhtemel 11'ler
Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Ake; Stones, Rodri; Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.
Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Fred; Sancho, Fernandes, Garnacho; Rashford.