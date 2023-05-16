Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yarı final! Şampiyonlar Ligi yarı finalin rövanş maçında Machester City, Real Madrid'i ağırlayacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanş maçları başlıyor. Manchester City, Real Madrid'i konuk edecek. Yarı final turunun ilk maçında Manchester City, deplasmanda 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Kendi sahasında üstünlük kurmayı hedefliyor. Galip gelen takım, Inter - Milan karşılaşmasının galibiyle İstanbul'da final maçına çıkacak. La Liga’da şampiyonluğu kaybettikten sonra Kral Kupası’nı kaldıran Real Madrid, devler liginde şampiyonluğu kutlamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon da yarı finalde karşılaşan iki takım arasında Real Madrid tur atlamıştı. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen zorlu mücadelenin detayları belli oldu. Peki Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler... Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? Manchester City - Real Madrid maçı 17 Mayıs Çarşamba günü (yarın) saat 22.00'da başlayacak. Maç, EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanjil; Stones, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Kroos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius.