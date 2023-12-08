Manchester City yıldızı, Aslanlar'ın pençesinde! Bu transfer Galatasaray’a şampiyonluğu getirecek Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da transfer gelişmeleri hız kazanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla, Manchester City'nin önemli oyuncusu için transfer atağı başlatıldı.

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Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir şekilde yoluna devam ederken, transfer piyasasında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'den istediği performansı alamayınca, teknik direktör Okan Buruk'un gözdesi haline gelen bir transfer için adım atıyor.

Okan Buruk'un talimatıyla harekete geçen Cimbom, bu kez gözünü Manchester City'nin parlayan yıldızına çevirdi.

Manchester City'nin oyuncusunu kolaylıkla bırakmama isteği ve oyuncunun talepleri transfer sürecini etkileyebilir.

Buna rağmen Galatasaray, yıldız oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Galatasaray, Manchester City'nin yıldızını istiyor

Sırp basını Sportklup’ta yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic’i kadrosuna katmak istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un kadrosunda görmek istediği Hırvat yıldızın transferinin kolay olmayacağı belirtildi.

Basında yer alan habere göre, Galatasaray’ın yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, ancak takımından ayrılma ihtimalinin çok düşük olduğu ifade edildi.