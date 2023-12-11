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Manchester United - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester United - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının 6. haftasında Manchester United, Bayern Münih'i konuk edecek. Zorlu mücadelee futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...