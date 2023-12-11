Manchester United - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları, nefesleri kesmeye devam ediyor.
Heyecanın ve rekabetin tavan yaptığı bu turnuvada, 6. hafta grup mücadeleleriyle heyecan dorukta.
Manchester United, grup aşamasının son maçında Alman devi Bayern Münih’i ağırlayacak.
A Grubu'nda, temsilcimiz Galatasaray'ın Kopenhag'a konuk olacağı müsabaka da gözleri üzerine çekiyor.
Özellikle Bayern Münih'in gruptan çıkmayı garantilemesiyle birlikte, A Grubu'nda son maçın büyük önemi bulunuyor.
Gruptan çıkacak takımın belirleneceği bu müsabaka öncesinde tüm gözler, Manchester United - Bayern Münih maçının saatinde.
Peki Manchester United - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Manchester United - Bayern Münih maçı ne zaman?
Manchester United - Bayern Münih maçı 12 Aralık Salı günü (yarın) saat 23:00'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.