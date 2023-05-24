Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Premier Lig Premier Lig'de 32. haftanın erteleme maçı olan Manchester United - Chelsea karşılaşması futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Heyecanla beklenen kritik maçın detayları belli oldu. Peki Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

Premier Lig'de son haftaya gelinmesiyle erteleme maçları merak ediliyor. 32. haftanın erteleme maçında Manchester United, Chelsea'yi konuk edecek. Sezonun ilk yarısında gerçekleşen maçta Chelsea ve Manchester United berabere kalmıştı. Ertelenen karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Manchester United, ligde bu sezon çıktığı 36 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi alarak topladığı 69 puanla 4. sırada yer alıyor. Konuk ekip Chelsea ise, ligde bu sezon çıktığı 36 maçta 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 yenilgi alarak topladığı 43 puanla 12. sırada yer alıyor. Ligin bitimine kısa bir zaman kala zorlu mücadelenin detayları ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel kadrolar... Manchester United - Chelsea maçı ne zaman? Manchester United – Chelsea erteleme maçı 25 Mayıs Perşembe günü (yarın) saat 22:00'da başlayacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford Chelsea: Kepa; Chalobah, Silva, Fofana; Azpilicueta, Fernandez, Loftus-Cheek, Hall; Gallagher, Madueke; Havertz