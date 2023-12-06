Manchester United - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan dolu anlar devam ediyor.
Bu akşam, ligin 15. haftasında Manchester United ile Chelsea, Old Trafford Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk yarışında istenilen noktada olmayan her iki takım da kritik bir galibiyet için mücadele edecek.
Kritik mücadele futbol tutkunlarını heyecanlandırırken, taraftarlar için de büyük bir merak uyandırıyor.
Maçın detayları şimdiden araştırılmaya başladı. İşte Manchester United – Chelsea maçının saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler…
Manchester United - Chelsea maçı ne zaman?
Premier Lig’in kritik maçlarından biri olan Manchester United – Chelsea maçı bu akşam saat 23:15’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Reguilon; Amrabat, Mainoo; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund
Chelsea: Sanchez; James, Disasi, Silva, Colwill; Fernandez, Caicedo; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson