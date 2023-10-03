Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler..
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Manchester United maçı için geri sayım başladı.

Futbolseverler Manchester United ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı maçı büyük bir merakla bekliyor.

A grubunda galibiyeti bulunmayan Manchester United ve Galatasaray ilk galibiyetlerini alabilmek için sahaya çıkacak.

Temsilcimiz Galatasaray gruptaki ilk maçında evinde Kopenhag ile berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu.

Manchester United ise deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 4-3 mağlup olarak puan alamadı.

Peki, Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları..

Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman?

Manchester United ile Galatasaray 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler belli oldu

Manchester United ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maçın muhtemel 11'leri şu şekilde;

Manchester United : Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Reguilon; Casemiro, Amrabat; Fernandes, Mount, Rashford; Hojlund

Galatasaray : Muslera, Angelino, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem, Tete, Icardi