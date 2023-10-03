Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler.. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları bugün başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda karşılaşacağı Manchester United maçının detayları merak uyandırdı. İşte kritik maçın bilgileri..

ensonhaber.com Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Manchester United maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler Manchester United ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı maçı büyük bir merakla bekliyor. A grubunda galibiyeti bulunmayan Manchester United ve Galatasaray ilk galibiyetlerini alabilmek için sahaya çıkacak. Temsilcimiz Galatasaray gruptaki ilk maçında evinde Kopenhag ile berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu. Manchester United ise deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 4-3 mağlup olarak puan alamadı. Peki, Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları.. Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman? Manchester United ile Galatasaray 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında yayınlanacak. Muhtemel 11'ler belli oldu Manchester United ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maçın muhtemel 11'leri şu şekilde; Manchester United : Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Reguilon; Casemiro, Amrabat; Fernandes, Mount, Rashford; Hojlund Galatasaray : Muslera, Angelino, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem, Tete, Icardi