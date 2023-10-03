Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler..

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Manchester United maçı için geri sayım başladı.
Futbolseverler Manchester United ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı maçı büyük bir merakla bekliyor.
A grubunda galibiyeti bulunmayan Manchester United ve Galatasaray ilk galibiyetlerini alabilmek için sahaya çıkacak.
Temsilcimiz Galatasaray gruptaki ilk maçında evinde Kopenhag ile berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu.
Manchester United ise deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 4-3 mağlup olarak puan alamadı.
Peki, Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları..
Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman?
Manchester United ile Galatasaray 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler belli oldu
Manchester United ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maçın muhtemel 11'leri şu şekilde;
Manchester United : Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Reguilon; Casemiro, Amrabat; Fernandes, Mount, Rashford; Hojlund
Galatasaray : Muslera, Angelino, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Kerem, Tete, Icardi