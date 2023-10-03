Manchester United - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United'a konuk oluyor.

Manchester United ve Galatasaray arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.

Futbolseverler Manchester United - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında araştırıyor.

Peki, Manchester United - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve kanalda yayınlanacak?

İşte Manchester United - Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal..

Manchester United - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Manchester United - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Manchester United ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele bugün saat 22:00'de başlayacak.

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.