Manchester United - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?

ensonhaber.com
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United'a konuk oluyor.
Manchester United ve Galatasaray arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.
Futbolseverler Manchester United - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında araştırıyor.
Peki, Manchester United - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve kanalda yayınlanacak?
İşte Manchester United - Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal..
Manchester United - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Manchester United ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele bugün saat 22:00'de başlayacak.
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.