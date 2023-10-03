Manchester United - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oynanacak olan Galatasaray - Molde maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ensonhaber.com Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United'a konuk oluyor. Manchester United ve Galatasaray arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. Futbolseverler Manchester United - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Manchester United - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve kanalda yayınlanacak? İşte Manchester United - Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal.. Manchester United - Galatasaray maçı hangi kanalda? Manchester United ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele bugün saat 22:00'de başlayacak. Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.