Manchester United - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray A grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı grupta yer alan Galatasaray ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
Grubun diğer maçında ise Bayern Münih, Manchester United'ı 4-3 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Galatasaray gruptaki ikinci maçında zorlu Manchester United deplasmanında puan arayacak.
Futbolseverler Manchester United - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın detayları..
Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman?
Manchester United - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Manchester United - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı?
Manchester United - Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı olan EXXEN ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak.