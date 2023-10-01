Manchester United - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray A grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı grupta yer alan Galatasaray ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Grubun diğer maçında ise Bayern Münih, Manchester United'ı 4-3 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Galatasaray gruptaki ikinci maçında zorlu Manchester United deplasmanında puan arayacak.

Manchester United - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı?

Futbolseverler Manchester United - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın detayları..

Manchester United - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı?

Manchester United - Galatasaray maçı ne zaman?

Manchester United - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 3 Ekim Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Manchester United - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı?

Manchester United - Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı olan EXXEN ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak.