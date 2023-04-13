Manchester United - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi!

UEFA çeyrek final turunda ligin devleri karşı karşıya geliyor. Manchester United, Sevilla'yı konuk edecek.

Ev sahibi Manchester United, son 16 turda Real Betis’i toplamda 4-1’lik skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Konuk ekip Sevilla ise, ligin son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe’yi toplamda 2-1’lik skorla yenmiş, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Avrupa Ligi'nde 6 şampiyonluk yaşayan Sevilla, 7. şampiyonluk için sahada mücadele edecek. İki takımın da avantajı kaybetmeye niyeti yok.

Kritik mücadele için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United - Sevilla maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Manchester United: De Gea - Wan Bissaka, Varane, Martinez, Malacia - McTominay, Fernandes, Antony, Sabitzer, Sancho - Weghorst

Sevilla: Dmitrovic - Navas, Bade, Gudelj, Acuna - Fernando, Rakitic, Suso, Gil, Lamela - En Nesyri