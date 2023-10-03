Manchester United şokta! Galatasaray son 10 yılda bunu yapan ikinci takım oldu! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle üç puanı kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 10 yılda Old Trafford'da 3 gol atan ikinci takım oldu.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti.

Rasmus Höjlund ile iki kez önce geçen Manchester United'a Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile karşılık veren Galatasaray gruptaki ilk galibiyetini alarak üç puanın sahibi oldu.

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Manchester United'ı yenerek puanını 4'e yükseltti.

Manchester United'ı 3 gol ile mağlup eden Galatasaray büyük bir başarıya daha imza attı.

Old Trafford'a 3 gol atan 2. takım oldu

Deplasmanda Manchester United'ı 3 gol ile mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 10 yılda Old Trafford'da 3 gol atan ikinci takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 10 yılda Old Trafford'da 3 gol atan diğer takım ise PSG olmuştu.

Temsilcimiz Galatasaray'da Mauro Icardi maçın 78. dakikasında bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Mauro Icardi penaltıyı kaçırdıktan sadece üç dakika sonra Galatasaray'a üç puanı getiren golü kaydetti.