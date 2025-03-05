Mandalinaları buzluğa atın, neye dönüştüğüne bakın...

Yağmur Uçar

Mandalina sevmeyenlerin bile vazgeçemediği bu yöntem, son günlerde viral oldu.

C vitamini deposu mandalinaları buzluğa atın, ortaya başka bir lezzet çıkacak.

Dondurulmuş mandalinaları blendırdan geçirerek sorbe haline getirin ve ister külahla ister kaşıkla yiyin.

Ramazan günlerinde hem içiniz ferahlayacak hem de vücudunuz hastalıklara karşı dirençli olacak.

İşte mandalina sorbe tarifi...

DONDURULMUŞ MANDALİNA TARİFİ

Mandalinaları iyice soyun ve dilimleyin. İsterseniz tüm dilimlerin çekirdeklerini de çıkarabilirsiniz.

Dondurmak için uygun bir kap veya tepsi hazırlayın. Silikon kalıplar veya buz küpü tepsileri de kullanılabilir.

Mandalina dilimlerini seçtiğiniz kabın içine tek tek dizin. Eğer dilimlerin daha kolay dondurulmasını istiyorsanız, dilimleri küçük parçalara ayırabilirsiniz.

Mandalina dilimlerini doğrudan dondurucuya yerleştirin. En az 2-3 saat boyunca dondurucuda bekletin. Tamamen donmalarını sağlamak için, dondurucuda bir gece boyunca tutabilirsiniz.

Dondurulmuş mandalinayı çıkarıp, doğrudan tüketebilirsiniz. Dondurulmuş mandalinalar, tatlı olarak, smoothie'lerde veya sadece sağlıklı bir atıştırmalık olarak harika olur.