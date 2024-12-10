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Bir dönem asaleti ve güzelliğiyle podyumları kasıp kavuran güzeller arasında yer alan Esin Moralıoğlu 1990 yılında mankenlerin kraliçesi seçilerek hafızlara kazımıştı.

Podyumlarda fırtınalar estiren Moralıoğlu değişimiyle en çok merak edilen isimler arasında yer alırken ortaya çıkan son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Şimdilerde 55 yaşında olan Moralıoğlu gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Değişimiyle şaşırtan Moralıoğlu ekranlarda uzak devam ettiği hayatında bakın neler yapıyormuş.

GÖREN TANIYAMIYOR!

Değişimiyle şaşırtan Moralıoğlu şimdiki haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. Katıldığı bir programda gözlerden uzan bir hayat yaşadığını ve emlak işleriyle ilgilendiğini aktaran ünlü isim sosyal medyanın ilgi odağı olmuş durumda.