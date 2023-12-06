Mantara 1 kaşık ekleyin, tüm zehri akıp gitsin... Genellikle topraklı olan mantarları iyice temizlemek için yıkamayı tercih edenlere bir tavsiyemiz var. Bu pratik yöntem sayesinde hemen kirlerden arınacak ve tertemiz olacak.

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Bazı çeşitlerinin zehirli olması sebebiyle ölüme kadar sürükleyebilen mantar, mutfakların tartışmalı sebzesidir.

İstiridye mantarı, kültür mantarı, kuzu göbeği, Kanlıca mantarı gibi çeşitleri leziz yemekler yapmaya yarar.

Kan şekerini ve kan lipid seviyelerini düşüren, yara iyileşmesini hızlandıran ve hatta kansere ve bağışıklık hastalıklarına karşı güçlü bir etkiye sahip olan mantar, lezzetiyle de beğenilir.

Asıl önemli olan mantarı temizlemektir.

Toprakta yetişen mantarın, genellikle yıkanarak değil soyularak temizlenmesi tavsiye edilir. Ancak yine de suyun altında temizlemek istiyorsanız, minik bir tavsiye ile pratik hale getirebilirsiniz.

Unla yıkayın

Mantarları su dolu bir kaba alın ve 1 kaşık un ekleyin.

Un ile ovaladıkça kirlerin akıp gittiğini göreceksiniz. Böylelikle temiz mantarlar yemeye hazır olacak.