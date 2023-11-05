MARATON GÜNÜ! 5 Kasım Pazar İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da gerçekleşecek olan maraton kapsamında toplu taşımalar merak konusu oldu. Vatandaşlar, "5 Kasım Pazar toplu taşımalar ücretsiz mi" sorusuna yanıt arıyor. İBB'den açıklama geldi; İşte son detaylar...

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5 Kasım 2023 Pazar günü düzenlenecek olan 45. İstanbul Maratonu, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla "Yüzyılın Koşusu" sloganıyla gerçekleşecek.

Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayacak ve İstanbul'un iki kıtasını birleştirecek.

İstanbul'da maraton günü toplu taşıma hizmetleri vatandaşın gündeminde arasında yer alıyor.

Peki, 5 Kasım Pazar toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul toplu taşıma bedava mı? İşite detaylar...

5 Kasım Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?

5 Kasım sabahı koşuya katılacak olanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçlarını göğüs numarasını göstererek ücretsiz kullanabilecek.

İBB'den "ücretsiz ulaşım" açıklaması

İETT'den yapılan açıklamada, "Metrobüs araçlarının saat 08.00'a kadar köprü geçişine izin verilecek ve daha sonrasında Metrobüs araçları 2.köprü güzergâhından Sögütlüçeşme'ye gidecektir. Maraton süresince Anadolu Yakası tarafından 15. Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Metrobüs seferleri yapılmayacak olup, Avrupa Yakası'ndan ise Metrobüs seferlerinin son durağı Mecidiyeköy olacaktır. Göğüs numarası ve akreditasyon kartı olan koşucular ve görevliler Pazar günü saat 17.00'a kadar İETT araçlarını ücretsiz olarak kullanabileceklerdir. Saat 12.30 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açılacaktır." ifadeleri yer aldı.