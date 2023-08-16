Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Maribor ile rövanç maçına çıkıyor. İlk karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçı alarak tur atlamak istiyor. Peki, Maribor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ensonhaber.com UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu maçları devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu turda Slovenya ekibi Maribor ile eşleşti. Turun ilk maçı İstanbul'da gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, rakibi Maribor'u İstanbul'da 3-1 mağlup etti. Rövanş maçında da galibiyet elde ederek tur atlamayı hedefliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini elerse play-off turunda Twente - Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala futbol tutkunları detayları araştırmaya başladı. Peki, Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve yayınlanacak? İşte merak edilenler... Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Maribor maçı 17 Ağustos 2023 Perşembe günü (yarın) saat 21:15'te başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Maribor: Azbe Jug, Sven Karic, Nemanja Mitrovic, Blaz Vrhovec, Marko Bozic, Aljaz Antolin, Andraz Zinic, Josip Ilicic, Xhuliano Skuka, Arnel Jakupovic, Mark Strajnar Fenerbahçe: Altay Bayındır, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Ryan Kent, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Edin Dzeko