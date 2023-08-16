Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
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3. Ön Eleme turu maçları devam ediyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu turda Slovenya ekibi Maribor ile eşleşti. Turun ilk maçı İstanbul'da gerçekleşti.

Sarı-lacivertliler, rakibi Maribor'u İstanbul'da 3-1 mağlup etti. Rövanş maçında da galibiyet elde ederek tur atlamayı hedefliyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini elerse play-off turunda Twente - Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaya kısa bir zaman kala tutkunları detayları araştırmaya başladı. Peki, Maribor - maçı ne zaman, saat kaçta ve yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe Maribor maçı 17 Ağustos 2023 Perşembe günü (yarın) saat 21:15'te başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Maribor: Azbe Jug, Sven Karic, Nemanja Mitrovic, Blaz Vrhovec, Marko Bozic, Aljaz Antolin, Andraz Zinic, Josip Ilicic, Xhuliano Skuka, Arnel Jakupovic, Mark Strajnar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Ryan Kent, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Edin Dzeko