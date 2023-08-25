Marka ve modeller belli oldu! İşte öğrencilerin vergisiz telefon seçenekleri... Örgün üniversite öğrencilerin faydalanabileceği vergisiz telefon kampanyasında detaylar netleşti. Merak edilen ilk konu ise hangi marka ve modellerde geçerli olacağı oldu. İşte vergisiz alınabilecek cep telefonları...

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonunda vergi muafiyeti önümüzdeki günlerde uygulanacak.

Üniversitelerin açılması ile birlikte eylül ayında örgün öğrenciler cep telefonlarına vergisiz kavuşacak.

Üniversite öğrencilerinin cep telefonu ve bilgisayar alımında bir kereye mahsus vergiden muaf olması kararı akabinde, "hangi markalarda geçerli" merak ediliyor.

Kabine toplantısının akabinde öne çıkan bilgiler "yalnızca yerli üretim" modellerini işaret ediyor. Bu noktada, vergisiz cep telefonu yerli ve Türkiye'de montajlananlarda geçerli olabilecek.

Öğrencilerin yalnızca Türkiye’de üretilen veya montajlanan telefon modellerini seçebilmesi durumunda seçenekler oldukça kısıtlanıyor.

Peki, yerli üretim cep telefonu hangileri? Vergisiz kampanyada hangi modeller geçerli? İşte detaylar...

Öğrencilere vergisiz cep telefonu modelleri 2023

Türkiye’de üretilen ve montajlanan telefonların marka, model ve fiyatları ise şöyle:

Xiaomi: Redmi 9C (3 bin 990 TL), Redmi 9T (4 bin 750 TL), Redmi Note 10S (7 bin 99 TL ) ve Redmi 10 2022 (6 bin 599 TL)

OPPO: A15s (7 bin 599 TL), Reno 5 Lite (5 bin 679 TL)

Vivo: Y11s (3 bin 975 TL), Y21s (5 bin 960 TL), Y53s (8 bin 330 TL)

Samsung: Galaxy A01 Core (5 bin 399 TL), Galaxy A21s (4 bin 174 TL), Galaxy A30 (4 bin 299 TL), Galaxy A52 (11 bin 615 TL), Galaxy A70 (4 bin 990 TL)

TCL: 20 SE (5 bin 600 TL), 20 E (2 bin 999 TL) ve L7 (bin 899 TL)

Realme: C21 (3 bin 969 TL), C21Y(3 bin 389 TL), C25 (3 bin 399 TL)

Omix: X300 (4 bin 500 TL) ve X500 (6 bin 899 TL)

Tecno Mobile: Camon 16 (7 bin 198 TL)

General Mobile: General Mobile 21 (5 bin 688 TL)

Poco: C40 (3 bin 699 TL)