Markaların isimleri nereden geliyor? Dünyaca ünlü markaların bilinmeyen hikayeleri.. Kullanmamış veya tüketmemiş olsanız bile bu markaların isimlerini hergün duyuyorsunuzdur. Peki dünyaca ünlü markaların isim hikayelerini hiç merak ettiniz mi? İşte dünyaca ünlü markaların bilinmeyen hikayeleri..

Dünyaca ünlü markaların isimlerinin hikayeleri birçok kişi tarafından merak edilerek araştırılmaktadır.

Gündelik hayatımızda duymaya ve görmeye alışık olduğumuz dünyanın en büyük markalarının isimlerinin hikayeleri duyanları şaşırtacak cinsten.

Markalaşmanın kuşkusuz en önemli taraflarından birisi marka ismini doğru seçmektir.

Peki, dünyaca ünlü markaların isimlerinin hikayelerini hiç merak ettiniz mi? İşte bazı markaların isim hikayeleri..

Amazon

Dünyanın en büyük sanal alışveriş şirketlerinden olan 'Amazon' ismini kurucusu Jeff Bezos'tan almıştır. Jeff Bezos şirketinin adının alfabetik sırada önlerde çıkması için A harfi ile başlamasını ister. Bezos sözlükte isim ararken dünyanın en büyük nehri olarak bilinen Amazon ismini çok beğenir. Bunun sebebi ise şirketinin de bir gün o kadar büyük olmasını istemesinden kaynaklıdır.

Adobe

Grafik yazılımlarıyla dünyanın önde gelen markalarından birisi olan Adobe, ismini kurucusu John Warnock’un evinin arkasında bulunan Adobe Koyu'ndan almıştır.

Volkswagen

Almanlar’ın önde gelen otomobil markalarından arasında yer alan Volkswagen'ın kelime anlamı Almanca’da halkın arabası anlamına gelmektedir.

Pepsi

Dünyaca en ünlü içecek markalarından birisi olan Pepsi adını sindirimi kolaylaştırıcı enzim olan ‘Pepsin’den almaktadır.

Canon

Canon piyasaya ilk girdiğinde ismi şirketin ürettiği ilk kamera olan ‘The Kwanon olmuştur. Ancak 1935 yılında markanın dünya genelinde tanınabilmesi için ismi ‘Canon’ olarak değiştirilmiştir.

Starbucks

Dünyanın en büyük kahve zinciri markalarından olan Starbucks ismini bir roman karakterinden almıltır. Marka ismini Herman Melville’in ünlü romanı Moby-Dick’teki bulunan ‘Starbuck’ isimli karakterden esinlenerek almıştır.

Nikon

Japonya’nın önde gelen fotoğraf makinesi ve aksesuarı üreticisi ‘Nikon’un ismi Japon optiği anlamına gelen ‘Nippon Kogaku’nun kısaltılmasından almaktadır.

Lego

Oyuncak üreticisi ‘Lego’nun ismi Danimarkacada iyi oyna anlamına gelen ‘legt godt’ deyişinin birleşiminden gelmektedir. Lego kelimesi latincede birleştiriyorum anlamına geliyor fakat şirketin kurucuları bunun sadece bir tesadüf olduğunu dile getiriyor.

Coca Cola

Dünyanın en büyük içecek firmalarından olan Coca-Cola ismini karışımını tatlandıran ‘Coca’ yaprakları ve ‘Kola’ fıstığından almaktadır. Coca-Cola markasıın kurucusu olan John S. Pemberton logonun daha iyi gözükmesi için Kola’daki K’yi C’ye çevirmiştir.

IKEA

‘IKEA’ ismini kurucusunun baş harfleri ve büyüdüğü köyün baş harflerinin kısaltmasından almaktadır. ‘IK’ harfleri şirketin kurucusu Ingvar Kamprad’ın isim ve soyadından ‘EA’ ise büyüdüğü köy olan Elmtaryd Agunnaryd’ın baş harflerinden geliyor.

Nike

Dünyanın en büyük spor ürünleri üreticilerinden olan Nike markasının ismi Yunan mitolojisinde yer alan zafer tanrıçası Nikea'dan gelmektedir. Nike markasının logosu ise tanrıçanın uçuşunu sembolize etmektedir.