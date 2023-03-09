Marmara'da deprem mi oldu? AFAD duyurdu! Kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi... Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan şiddetli depremlerin ardından bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Depremlerde toplam 45 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti. Peki 9 Mart günü nerede deprem oldu? İşte son depremler...

Bugün 9 Mart 2023 Perşembe gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık sorgulanıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mersin gibi birçok ilde hissedilen deprem vatandaşları endişelendirmişti. 20 Şubat akşamı ise saat 20:04'te Hatay yeniden 6,4 ile sallanmıştı. Peki Marmara'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Marmara'da deprem mi oldu?

Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 8 Mart'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Gün içinde pek çok artçı meydana gelirken; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Konya bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana gelmişti.

Son olarak Kandilli verilerine göre Erdek Açıkları, Marmara Denizi 4.2 ile sallandı. AFAD da veriyi Karacabey, Bursa ve 3.9 olarak açıkladı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 9 Mart 2023 deprem verileri:

9 Mart 2023 AFAD deprem verileri: