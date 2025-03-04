Mart ayında hangi balıklar yenir? İşte, Mart ayında yenecek en lezzetli balıklar

Hüseyin Topuz

Mart ayı, balık severler için lezzetli ve taze deniz ürünleriyle dolu bir dönemdir.

Kışın son günlerini yaşarken, bazı balıkların sezonu kapanırken bazıları en lezzetli zamanına ulaşır.

Bu ayda özellikle kalkan, mezgit, istavrit ve barbun gibi balıklar sofralarda sıkça yer alır.

Mevsiminde balık tüketmek hem sağlık açısından faydalıdır hem de denizlerdeki doğal döngünün korunmasına yardımcı olur.

Mart ayında hangi balıkların yenmesi gerektiğini bilmek, hem lezzet hem de sürdürülebilir avlanma açısından büyük önem taşır.

Peki, bu ay hangi balıkları tüketmek en doğru seçim olur? Mart ayında tüketilebilecek en lezzetli ve taze balıklar şunlardır...

Mart ayında tüketilebilecek taze ve lezzetli balıklar şunlardır:

- Levrek

- Kalkan (Tam sezonu)

- Mezgit

- İstavrit

- Tekir

- Barbun

- Lüfer

- Gümüş

- Kefal