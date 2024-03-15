Mart faizleri fırladı! 100 bini olan bakın kaç lira alıyor...

Türk lirası olanlar dikkat...
Değerlendirmek isteyenler için banka mevduat fırsatı sürüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da en son istatistikleri açıkladı.
Aylık faiz yüzde 45.14, 3 aylık faiz yüzde 53.63, 6 aylık faiz yüzde 50.77, 1 yıla kadar olan faiz ise yüzde 43.38 oldu.
Mart 2024 için aylık faizler göz kamaştırıyor.
Bankaların yeni müşterilere özel teklifleri ve mevcut hesap sahiplerine sunduğu fırsatlar, yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.
Faiz getirisini 100 bin lira üzerinden hesapladık.
İşte 100 bin lira yatıranın 32 gün sonundaki kazancı...
Vade sonu kazanç
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 45 olarak belirlemesine rağmen bankalar mevduata yüzde 53'ün üzerinde faiz vermeye başladı.
100 bin lirasını yüzde 53.63 faizle 3 aylık vadeye yatıranlar bir yılın sonunda 65 bin lira faiz getirisi elde ediyor.