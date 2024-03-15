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Mart faizleri fırladı! 100 bini olan bakın kaç lira alıyor...

Mart faizleri fırladı! 100 bini olan bakın kaç lira alıyor... Parasını mevduat faizinde değerlendirmek isteyenler, en yüksek oranı veren bankayı tercih etmek istiyor. Mart ayı faizleri ise gittikçe yükseliyor. İşte 100 bin liranın aylık getirisi...