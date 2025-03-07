Marteniçka bileklik hikayesi nedir? Marteniçka bilekliği ne zaman takılır?

Hüseyin Topuz

Baharın gelişi, birçok kültürde özel gelenekler ve ritüellerle kutlanır.

Balkan coğrafyasının en köklü geleneklerinden biri olan Marteniçka bilekliği, baharın habercisi olarak kabul edilir.

Marteniçka, Bulgar, Makedon ve bazı Balkan geleneklerinde baharın gelişini simgeleyen kırmızı-beyaz iplerden yapılan bir bileklik veya süstür.

1 Mart'ta takılır ve genellikle ilk leylek veya ilk çiçek açan ağaç görüldüğünde çıkarılıp bir ağaca bağlanır.

İşte Marteniçka bilekliğinin hikayesi ve anlamı…

Marteniçka Hikayesi

Bu geleneğin kökeni, Bulgar halk inanışlarına dayanır. En yaygın anlatımlardan biri şudur:

Bulgarların kurucusu Han Asparuh, Tuna Nehri'ni geçerek yeni yurtlarına ulaştığında, geride kalan kız kardeşi ona haber göndermek için beyaz bir ipe kırmızı bir kurdele bağlamış ve bir kuş aracılığıyla yollamıştır. Bu ip, sağlık, mutluluk ve bereketin simgesi haline gelmiştir.

Beyaz renk sağlığı ve uzun ömrü, kırmızı renk ise gücü ve hayat enerjisini temsil eder.

Marteniçka Ne Zaman Takılır?

Marteniçka bileklikleri 1 Mart'ta bileğe, yakaya veya çocukların giysilerine takılır. Takıldıktan sonra ilkbaharın ilk işaretleri (bir leylek, kırlangıç veya çiçek açan bir ağaç) görüldüğünde çıkarılır ve bir ağaca bağlanır. Bu, doğanın uyanışına katkıda bulunma ve iyi şans dileme anlamı taşır.

Bu gelenek özellikle Bulgaristan, Makedonya, Romanya ve bazı Balkan ülkelerinde yaygındır.