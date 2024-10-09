Maruldaki kahverengi lekelere dikkat! Bakın neyin belirtisiymiş...

Yağmur Dinç

Salata yapmak için ana malzeme olarak marul, göbek salata, kıvırcık gibi yeşillikler kullanılır.

Bu yeşilliklerin taze ve iyi yıkanmış olması, sağlık açısından önem taşır.

Buzdolabındaki marulu salata için doğrarken kahverengi lekelere denk geldiyseniz, dikkat etmelisiniz.

Bakın o lekeler, ne anlama geliyor...

MARULDA BOZULMA BELİRTİSİ

Normal marul tipik olarak açık yeşil veya sarı renktedir. Bu renklerin yerine birden fazla yaprakta koyu lekeler göründüğünde, bozulmaya başlamış demektir.

Marulun yeterince besin almadığı durumlarda, özellikle azot veya potasyum eksikliklerinde, kahverengi lekeler oluşabilir.

Aşırı sıcaklık, nem veya ani hava değişimleri de marulda stres yaratabilir ve lekelerin oluşmasına neden olabilir.

Böcekler veya larvalar marul yapraklarını zarar verebilir ve bu da lekelerle sonuçlanabilir.