MARVEL İZLEME SIRASI 2023! Marvel filmleri hangi sırayla izlenir? Marvel sinematik evrenine yeni bir giriş yapmak isteyenler Kaptan Amerika, Iron Man, Hulk, Spider Man gibi filmlerin hangi sırayla izleneceğini merak ediyor. Peki, Marvel filmleri hangi sırayla izlenir? Marvel izleme sırası 2023.

Sinema tutkunları, "Marvel" sinematik evrinine büyük ilgi duyuyor. Öyle ki, düzenli aralıklarla tekrar tekrar izleyenler dahi oluyor.

Birçok Marvel hayranı, "İlk hangi marvel filmi izlenmeli" sorusunun cevabını merak ediyor. Aynı zamanda yeni başlayacak olanlar da, "Marvel hangi sırayla izlenir" sorusuna yanıt arıyor.

Marvel evreni izleme sırası tabi ki vizyon tarihlerine göre de oluşturulabilir. Ancak tüm hikayeye adım adım yaklaşmak daha estetiktir.

Haberimizde hem kronolojik hem de hikaye bazlı Marvel listelerini bulabilirsiniz.

Marvel izleme sırası kronolojik 2023!

Captain America: The First Avenger (İlk Yenilmez: Kaptan Amerika)

Captain Marvel (Kaptan Marvel)

Iron Man

Iron Man 2

The Incredible Hulk

Thor

The Avengers (Yenilmezler)

Thor: The Dark World (Thor: Karanlık Dünya)

Iron Man 3

Captain America: The Winter Soldier (Kaptan Amerika: Kış Askeri)

Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları)

Guardians of the Galaxy 2 (Galaksinin Koruyucuları)

Avengers: Age of Ultron (Yenilmezler: Ultron Çağı)

Ant-Man

Captain America: Civil War (Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı)

Black Widow

Spider-Man: Homecoming (Örümcek-Adam Eve Dönüş)

Black Panther

Doctor Strange

Thor: Ragnarok

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Spider-Man: Far From Home (Örümcek-Adam: Evden Uzakta)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi ve On Halka Efsanesi)

Eternals

Spider-Man: No Way Home (Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında)

Thor: Love and Thunder

Marvel izleme sırası hikayesel 2023!

Iron Man 1 (2008)

Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Kaptan Amerika: İlk Yenilmez (2011)

Yenilmezler (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: Karanlık Dünya (2013)

Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014)

Galaksinin Koruyucuları (2014)

Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)

Ant-Man (2015)

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016)

Doktor Strange (2016)

Galaksinin Koruyucuları Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Eve Dönüş (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Kaptan Marvel (2019)

Yenilmezler: Endgame (2019)

Spider-Man: Evden Uzakta (2019)

Black Widow (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Eternals (2021)

Spider-Man: Eve Dönüş Yok (2021)

Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında (2022)

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (2022)

Black Panther: Yaşasın Wakanda (2022)