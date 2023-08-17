Maske geri mi dönecek? Yeni korona dozunu aştı! Uzmanlar açıkladı...

Koronavirüs pandemisine veda etmemizin ardından pek zaman geçmeden, yeni bir tehlike gündeme geldi.
Omicron'un mutasyonu olan "Eris" virüsü, İngiltere başta olmak üzere yayılmaya başladı.
Varyantın Türkiye'de görülüp görülmediğine dairse henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Maskeler dönebilir
Yeni varyant, bazı uzmanlar arasında büyük endişeye neden olarak maske kullanımını tekrar gündeme getirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'Eris' olarak adlandırılan EG.5 varyantının şimdiye kadar 51 ülkede görüldüğüne dikkat çekerek ülkeleri Kovid önlemlerini kaldırmamaları konusunda uyardı.
İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi'nden Dr. Trisha Greenhalgh konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, 'Bir kez daha maske takma zamanı gelmiş gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.