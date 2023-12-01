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MasterChef 30 Kasım eleme adayı belli oldu! İşte potaya giren isim...

MasterChef 30 Kasım eleme adayı belli oldu! İşte potaya giren isim... MasterChef'te gergin geçen bir günün ardından, yeni formatla bir eleme adayı daha belirlendi. Dokunulmazlığı kaybeden takımın kendi arasında yaptığı oylama sonucunda, eski şampiyon eleme potasına girdi.