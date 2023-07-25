MasterChef All Star Azize kimdir? Azize Polat hangi sene yarıştı? İşte MasterChef Azize biyografisi MasterChef All Star’da Burcu’nun elenmesinin ardından yedeklerden bir yarışmacı ana kadroya dahil oldu. Dün akşam ana kadroya giren Azize Polat izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte MasterChef Azize’nin hayatı…

Türkiye'nin en sevilen yemek yarışması MasterChef All Star, izleyicileri ekrana kilitleyen rekabet ve lezzet dolu anlarıyla her akşam büyük bir heyecanla izleniyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da yeni bir haftaya girildi.

Geçtiğimiz hafta hasta haliyle eleme oyununa gelen MasterChef Burcu, yarışmaya veda etti.

MasterChef Burcu’nun vedasının ardından yedek yarışmacılar arasında yer alan Azize Polat ana kadroya dahil oldu.

Dün akşam kaptanlık oyunu için mücadele eden Azize Polat, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Peki MasterChef All Star yeni yarışmacı Azize Polat kimdir, hangi sene yarıştı? İşte merak edilenler...

Masterchef Azize Polat kimdir?

Azize Polat, 37 yaşında bir ev hanımı ve aslen Adanalı. Üç çocuk annesi Azize, MasterChef 2021 sezonunda yarışmıştı.

Bu sezon yarışmaya gelebilmek için 30 kilo vermiş, yedek kadroya girmeyi başarmıştı. Dün akşam ise ana kadroya dahil oldu.