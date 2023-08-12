MasterChef All Star’da 100 bin TL’lik dev ödül! 11 Ağustos MasterChef’te ödülü kazanan isim… MasterChef All Star’da dün akşam heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Kırmızı ve mavi takım 100 bin TL’lik ödül için karşı karşıya geldi. Kazanan takımın kendi arasında oynadığı oyun sonucunda 100 bin TL’lik dev ödülün sahibi belli oldu. İşte kazanan isim…

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star, heyecan dolu bir bölümle izleyicileri televizyona kilitledi. Bu hafta performansını gösteremeyen kırmızı takımdan 6 yarışmacı eleme potasına girdi. Dün akşam ise kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Kırmızı ve mavi takım ödül oyunu oynadı. Büyük ödül için yarışmacılar, karpuz ve kavun ile 7 çeşit tabak çıkardı. İlk etabı kazanan takım mavi takım oldu. Ardından mavi takımın yarışmacıları kendi arasında bir mücadele daha verdi. Bu mücadelenin kazananı dev ödülün sahibi oldu. İşte dün akşam ödülü kazanan yarışmacı... MasterChef All Star ödülü kim kazandı? MasterChef All Star’da 100 bin TL büyük ödülün kazananı mavi takım kaptanı Sergen oldu.