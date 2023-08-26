MasterChef All Star’da 100 bin TL’lik dev ödül! 25 Ağustos MasterChef’te ödülü kazanan isim…

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MasterChef All Star'ın dün akşamki bölümünde izleyicileri büyük bir ödül oyunu heyecanı sardı.
Takımlar, ödül oyununda en iyi tabakları hazırlamak için tüm yeteneklerini ortaya koydular.
Yarışmacılar, fındık temalı olarak belirlenen 5 çeşit tabağı en lezzetli ve yaratıcı şekilde hazırlamak için mücadele etti.
Kıran kırana geçen mücadelenin ardından ilk turu kazanan kırmızı takım oldu. İkinci tur kırmızı takım arasında oynandı.
Yarışmacıların fındık ile hazırladıkları lezzetli tabaklar, şeflerin değerlendirmesi sonucu büyük ödül sahibini belirledi.
100 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu
Kırmızı takım arasında ikinci turda yaratıcılık tabağı istendi. Gecenin en başarılı tabağını yapan Tanya, büyük ödülün sahibi oldu.