Masterchef All Star’da 100 bin TL’lik ödülü kim kazandı! İşte büyük ödülün sahibi… Masterchef All Star yarışma programında dün akşam ödül oyunu heyecanı doruklara çıkardı. Gecenin sonunda 100 bin TL’lik ödül sahibini buldu.

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Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef All Star, tüm heyecanıyla devam ediyor.

MasterChef All Star'ın ödül oyunu gecesi, yarışmacıların yaratıcılıklarını ve yeteneklerini sergiledikleri bir arenaya dönüştü.

Peynirin çeşitli lezzetleri ve dokularıyla oynamaları gereken yarışmacılar, jüri üyelerinin beğenisini kazanmak için yoğun bir çaba harcadılar.

Ancak sadece bir kişi bu zorlu mücadeleden galip ayrıldı.

Gecenin sonunda 100.000 TL'lik ödül, MasterChef All Star yarışmasının yetenekli yarışmacılarından birinin oldu.

İşte 100 bin TL’lik büyük ödülün sahibi…

MasterChef All Star'da ödülü kim kazandı?

Heyecanlı dakikalara sahne olan MAsterchef All star ödül oyununda, en başarılı tabağı çıkararak 100 bin TL’lik ödülün sahibi Barbaros oldu.