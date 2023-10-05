Masterchef All Star’da dokunulmazlık savaşı sona erdi! İşte 4 Ekim MasterChef eleme adayları… TV8’in sevilen yarışması Masterchef All Star, dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vurdu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinin ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. İşte o isimler…

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Acun Medya imzalı, TV8’in reyting rekortmeni Masterchef Türkiye, her bölümüyle izleyicileri ekran başına çekiyor.

Bu haftanın en heyecanlı dokunulmazlık oyunu dün akşam gerçekleşti.

Mavi ve kırmızı takımlar, mutfakta ustalıkla yarıştılar ve en iyi tabağı çıkarmak için yeteneklerini konuşturdular. Dokunulmazlık oyunu sonunda, mavi takım zaferle ayrıldı

Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlık oyununda ise, mangal pişirme tekniğiyle nefis tabaklar çıkarıldı. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Azize oldu.

Gecenin sonunda ise eleme adayları belli oldu. İşte 4 Ekim MasterChef eleme adayları…

Masterchef All Star 4 ekim eleme adayları

Masterchef'te dün gece bireysel dokunulmazlığı kazanan Azize, takımın kaptanı Kerem'i eleme potasına gönderdi.

Ardından yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı Tanya oldu.