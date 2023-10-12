MasterChef All Star’da gergin anlar! Eleme adayları açıklandı, o isimler şaşırttı MasterChef All Star’da dün akşam dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele ettiler. Dokunulmazlığı alan takım netleşirken, gecenin sonunda eleme adayları da belli oldu. İzleyiciler şokta!

ensonhaber.com TV8 ekranlarının vazgeçilmezi MasterChef Türkiye, izleyicileri her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın birbirinden yetenekli ve hırslı yarışmacıları, lezzet dolu savaşlarını sürdürüyor. Ünlü şefler Somer, Mehmet ve Danilo, yarışmacıların hazırladığı yemekleri değerlendiriyor. Dün akşam lezzet sıralamasında krem karamel öne çıkarken, dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Ardından kırmızı takım yarışmacıları kendi aralarında mücadele etti. Yapılan değerlendirme sonucu bireysel dokunulmazlığın sahibi belli oldu. Gecenin sonunda ise eleme potasına giren isimler netleşti. Bakın dün akşam eleme potasına kimler girdi… 11 Ekim MasterChef eleme adayları MasterChef'te dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin, eleme adayı oolarak Kerem'i seçti. Kırmızı takım arasında yapılan oylama sonucu 2. eleme adayı Kıvanç oldu.