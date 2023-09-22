MasterChef All Star'da Gerilim Dorukta: Eleme Potasına giren yarışmacılar belli oldu! Masterchef All Star’da dün gece gerçekleşen kıran kırana mücadelenin ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. Oylama sırasında yaşanan gerginlik ekranlara damga vurdu. İşte 21 Eylül MasterChef eleme adayları…

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Büyük bir heyecanla takip edilen MasterChef All Star, 21 Eylül Perşembe akşamı dokunulmazlık oyunu ile ekrana geldi. Bu önemli oyunun ardından dün gecenin eleme adayları belli oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan "Bademli yemekler" konseptinde yedi farklı yemek hazırlamalarını istedi. Oyunun sonunda kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları için gecenin ikinci etabı oldukça kritikti. Bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçtiler.

Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, takım arkadaşlarından birini eleme potasına gönderme hakkını elde etti.

Ardından gerçekleşen oylama sonucu ikinci eleme adayı da belirlendi. İşte dün gecenin eleme adayları…

MasterChef All Star 21 Eylül eleme adayları

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, eleme potasına Sergen’i gönderdi. Oylama sonucu ikinci eleme adayı ise Azize oldu. Böylece bu hafta MasterChef eleme adayları Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen ve Azize oldu.