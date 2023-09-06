MasterChef All Star'da haftanın ilk eleme adayları belli oldu! İşte o isimler... MasterChef All Star'da dün akşam heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Eleme potasına giren yarışmacı, takım arkadaşlarına resti çekti.

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MasterChef All Star’da yeni haftanın takımları ilk dokunulmazlık için mücadele etti.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri olduğu yarışma programında, heyecan dolu bir bölüm yaşandı.

Şefler dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Cezayir mutfağından yemekler istedi. Kırmızı ve mavi takım arasında kıran kırana rekabet gerçekleşti.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım ise kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Hasan, takımından bir kişiyi eleme potasına soktu. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı da belli oldu.

5 Eylül MasterChef eleme adayları

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, ilk eleme adayı olarak Ayaz'ın adını verdi. Yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Suna oldu.