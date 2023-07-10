MasterChef All Star'da son yedek yarışmacı kim oldu? Ana kadroya girmeye hak kazanan isim... MasterChef All Star, dün akşam son eleme turuyla ekranlara geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından yedek kadroya seçilen son yarışmacı belli oldu. İşte sürpriz isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan, Acun Medya imzalı MasterChef All Star, kadroyu kurdu!

Bu sezon bambaşka bir formatla ekranlara geri dönen MasterChef All Star, eski yarışmacılar arasından en iyilerini seçiyor.

Geçtiğimiz haftalarda sırasıyla 2019, 2020, 2021, 2022 sezonu yarışmacılarından en iyi 5'er kişi ana kadroya dahil oldu.

Aralarından en güçlülerinin seçildiği MasterChef All Star programında dün akşam itibarıyla yedek kadro listesi de tamamlandı.

Yedek kadroya seçilen son yarışmacı, tüm izleyicileri şaşırtacak bir isim oldu. Herkes, bu sürpriz ismin nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor…

Son yedek yarışmacı belli oldu!

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yedek kadroya dahil olan son isim belli oldu. İkinci tura kalan isimler Celal, Azize, Duygu, Hakan, Ebru olmuştu.

Ana kadro için son kez mutfağa giren yarışmacılar arasından en iyi tabağı çıkaran ve yedek kadroya son isim olarak dahil olan yarışmacı Azize Polat oldu.