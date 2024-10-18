MasterChef Ayşe reklam yüzü oldu! O kareleri sosyal medyayı salladı...

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MasterChef’in yeni sezonunda hem hikayesi hem de başarısıyla izleyiciyi etkilemeyi başaran isimler arasında yer alan Ayşe Ekiz geçtiğimiz haftalarda elenmiş ancak gündemdeki yerini korumayı başarmıştı.

Yarışmadan elenmesinin ardından kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Ayşe, Afyonkarahisar Belediyesi’nden aldığı iş teklifi ile adından söz ettirmişti.

Belediye’nin ardından bu kez ünlü bir markayla iş birliği yaparak reklam yüzü olan Ayşe, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle sosyal medyada tartışmaların odağı haline geldi.

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇTI!

MasterChef performansıyla ilgi odağı haline gelen Ekiz, sosyal medyada da dikkat çekerek 500 bin takipçiye ulaşmıştı.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif şekilde kullanan Ekiz ünlü bir markayla yaptığı iş birliği sonrasında paylaştığı kareler ile tepki çekti.

Ekiz’in iş birliği kapsamında paylaştığı karelerde yaptığı makyaj bazı takipçileri tarafından abartılı bulunarak tartışmalara neden oldu.

Takipçileri arasında ikiye bölünmesine sebep olan yeni imajına bazı kullanıcılar, onun cesur ve dikkat çekici görünümünü övgüyle karşılarken, bazı kullanıcılar ise makyajın aşırı olduğunu belirtti. Bu tartışmalar, Ekiz’in sosyal medyadaki etkileşimini artırırken, markanın da dikkat çekmesini sağladı.