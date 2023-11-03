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MasterChef tarihinde bir ilk! Eleme adayları bakın nasıl belirlendi

MasterChef tarihinde bir ilk! Eleme adayları bakın nasıl belirlendi MastrChef All Star tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk kez eleme oylaması yapılmadı. Bakın eleme adayları nasıl belirlendi.